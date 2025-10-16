Von A wie Anime, über B wie Basteln, bis hin zu C wie Cosplay lehrt der Kinder- und Jugendfreizeittreff Zella-Mehlis in der zweiten Ferienwoche ein ganz besonderes Alphabet. So manche Eltern oder gar Großeltern werden nun vielleicht den Kopf schütteln und sich fragen, was es denn damit auf sich haben mag. Das erklärt sich schnell: Mangas und Animes sind eine Art japanische Comics, beziehungsweise deren Verfilmungen. Manche Fans lieben es, noch etwas länger in diesen und anderen Fantasy-Welten zu schwelgen, sich als Charakter zu verkleiden und Elemente davon nachzustellen. Viele von ihnen stellen diese Kostüme in mühevoller Detailarbeit selbst her.