Coronapandemie: Wucher-Vorwürfe gegen Schweizer Maskenfirma fallen

Zürich - Das Strafverfahren wegen Wucher gegen eine Schweizer Firma, die teure Coronamasken verkauft hatte, ist eingestellt worden. Die Firma Emix Trading hatte unter anderem auch Geschäfte mit dem bayerischen Gesundheitsministerium gemacht, das FFP2-Masken für 8,90 Euro das Stück gekauft haben soll. "Der anfangs bestehende Tatverdacht ließ sich trotz umfangreicher Ermittlungen nicht ausreichend erhärten", teilte die Staatsanwaltschaft Zürich mit. Den drei Beschuldigten habe "kein vorsätzliches Ausnutzen einer Notlage zur Erlangung von übermäßigen Vermögensvorteilen" nachgewiesen werden können.