Streeck sieht viele Gründe für Wut bei Menschen

Streeck machte in seinem Eingangsstatement im Untersuchungsausschuss klar, dass er eine Aufarbeitung der Pandemie für entscheidend hält. "Nur wenn wir lernen, können wir in der Zukunft Fehler vermeiden", sagte er. Nur dann könne man um Verzeihung bitten und auch verzeihen. "Ja, es gibt Menschen, denen Unrecht angetan wurde." Der Virologe wurde auf Antrag der Fraktionen von CDU, BSW und SPD geladen, die in Thüringen das Regierungsbündnis bilden. Erwartet wurde in der Ausschusssitzung auch noch der Mathematiker und Medizinstatistiker Gerd Antes - auf Antrag der Thüringer AfD-Fraktion.