Erfurt (dpa/th) - Der Virologe Hendrik Streeck beklagt Unrecht während der Corona-Pandemie und mahnt, aus den Erfahrungen zu lernen und zu verzeihen. "Wir sind mit Teilen der Bevölkerung nicht gut umgegangen in der Pandemie", sagte Streeck im Corona-Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtags in Erfurt. Der 48-Jährige war während der Corona-Pandemie durch zahlreiche Auftritte in den Medien einer der bekanntesten Wissenschaftler des Landes. Bei der Bundestagswahl im Februar 2025 zog der Mediziner für die CDU in den Deutschen Bundestag ein. Inzwischen ist Streeck Sucht- und Drogenbeauftragter der Bundesregierung.