Lockdown, Homeoffice, Kontaktverbote, Einsamkeit – die Jahre der Corona-Pandemie waren für viele Menschen eine schwere Zeit. Und sie ist längst noch nicht vergessen. Auch nicht bei Christiane Meusel. Jetzt hat die Wahl-Berlinerin ein Buch darüber geschrieben, erschienen im Arnstädter THK-Verlag. „Der kleine König Korona“ ist ihre ganz eigene Art der Aufarbeitung einer Pandemie, die den Menschen so viel abverlangte. Eine mit Humor und Augenzwinkern.