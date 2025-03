Das Soziale Zentrum war schon immer mehr als der Ort, an dem Treffen von Selbsthilfegruppen stattfinden, Beratungsstellen Sprechzeiten anbieten und chronisch Kranke gemeinsam Sport treiben. Es war schon immer ein Ort, an dem man mit anderen zusammenkommt, sich austauscht und sich auch darüber hinaus anfreundet. Die Einrichtung und das, was dort geschieht, war seit Jahren, teils Jahrzehnten ein wichtiger Baustein im sozialen Leben etlicher Menschen in Suhl. Umso härter traf es sie, als verkündet wurde, dass das Soziale Zentrum ab dem 16. März 2020 geschlossen wird. Ein Zustand, der die Suhler Selbsthilfe in ihrem 30. Jahr vor große, aber doch machbare Herausforderungen stellte, wie man mit fünf Jahren Abstand sieht.