Der umstrittenste Virologe Deutschlands ist auf dem Weg zur Tür, nach etwa dreieinhalb Stunden Befragung, da kann ein alter Mann mit Glatze nicht mehr an sich halten. Zwei, drei Mal schüttelt er die Faust in Richtung von Christian Drosten. Nicht hoch erhoben, sondern im Sitzen, neben seinem Bauch, in der Hoffnung, dass nur seine Sitznachbarin das sehen möge. Seine Blicke sind voller Wut, vielleicht sogar noch mehr. Drosten hat die Tür erreicht, sie schließt sich. Trotzdem sitzt der Mann immer noch mit geballter Faust da. Erst nach fast zwei Minuten entspannt er sie, legt seine Hand flach auf seinem rechten Bein ab.