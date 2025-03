Corona-Folgen bei Kindern: Wohl Grund für schwere Corona-Reaktion bei Kindern entdeckt

Für die Studie haben die Experten der Charité und des DRFZ 145 Kinder im Alter zwischen 2 und 18 Jahren untersucht. Die Kinder wurden zwischen 2021 und 2023 wegen Pims in der Charité sowie in Krankenhäusern in Frankreich, Italien, der Türkei und Chile behandelt. Zum Vergleich zogen sie 105 Kinder heran, die ebenfalls eine Corona-Infektion durchgemacht, aber kein Pims entwickelt hatten.