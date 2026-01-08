Nürnberg (dpa/lby) - Das Landgericht Nürnberg hat eine Apothekerin und einen Mitarbeiter wegen unerlaubten Verkaufs des Covid-Medikament Paxlovid zu Freiheitsstrafen verurteilt. Die Richter sprachen die Pharmazeutin aus München wegen Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz und Untreue schuldig, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Sie verhängten eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren und sprachen für die Frau zudem ein Berufsverbot von vier Jahren aus. Der Angestellte bekam eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren.