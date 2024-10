"Ich hoffe, dass sich ein Kompromiss finden lässt", so Braga. Die AfD stellt in Thüringen erstmals in einem Landesparlament die stärkste Fraktion. Voraussetzung sei aus seiner Sicht, dass ein Ausschuss die verschiedenen Aspekte und Fragestellungen aus den Anträgen von BSW und AfD aufgreift. Eine Möglichkeit sei auch, einen der beiden Anträge um die Untersuchungsaspekte des anderen zu ergänzen.