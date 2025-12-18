Sie füllen ganze Hallen und Arenen deutschlandweit auf ihren alljährlichen Tourneen – von Lüneburg bis Bonn, von Rostock bis Dresden. Diesmal sind sie sogar in Dänemark und den Niederlanden auf Tour. Doch zum Auftakt eines jeden neuen Programms laden sie stets in den Kulturhaussaal nach Neuhaus am Rennweg ein. Darauf legt Peter großen Wert – Peter Scheler, selbst made in Neuhaus, ein Neuhäuser Urgestein auf dem Gebiet der Musik, der vor einem Dutzend Jahren erstmals gemeinsam mit seinem Co-Produzenten Torsten Bähring die Show „Cornamusa – World of Pipe Rock and Irish Dance“ auf die Bühnen brachte. Das Publikum seiner Heimatstadt dankt es ihm und seinem Team immer wieder mit enormer Begeisterung und Treue, so wie auch am vergangenen Wochenende.