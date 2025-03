Die Besucher drängten sich im Kleinod, um die „Ein-Frau-Bühnenshow“ von Cora Chilkott am Samstagabend mitzuerleben. In die Zeit um den 8. März passend, brachte die Berliner Künstlerin als einstige Meisterschülerin von Gisela May ihr Programm „Große Frauen – große Stars“ mit. In knapp zwei Stunden ließ die Sängerin und Schauspielerin die „Kulturzeit der klassischen Moderne“ vor hundert Jahren in ungebrochener Eigenart aufleben. Faszinierend und das Publikum fesselnd wie zu „Gründerzeiten“, wurden dank der Interpretationskunst von Cora Chilkott in der Manier der besten Künstlerinnen „alter Schule“ ins Hier und Heute geholt, so Marlene Dittrich, Claire Waldoff, Zarah Leander, Hildegard Knef und andere, außerdem Dichter wie Bert Brecht oder Komponisten wie der vor 125 Jahren geborene Kurt Weill.