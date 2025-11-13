COP30: Kriege befeuern Klimakrise – Beim Militär klafft Datenlücke

So viel wie 120 Millionen Benzinautos

Kinney verwies auf Schätzungen von Forschern, dass allein die Emissionen durch die Zerstörung, Räumung und den Wiederaufbau des Gazastreifens bis zu 31 Millionen Tonnen Kohlendioxid betragen könnten. Das sei mehr als 135 Länder weltweit jeweils allein für sich genommen ausstoßen. Und drei Jahre des russischen Angriffskriegs in der Ukraine entsprächen dem Ausstoß, den 120 Millionen Benzinautos in einem Jahr in die Atmosphäre pusten. Sie betonte, man spreche nicht über diese Zahlen, um das menschliche Leid zu verharmlosen. Es gehe darum aufzuzeigen, dass das Leid sogar noch vergrößert werde.