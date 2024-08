Container-Show Ex-Nationalspieler Max Kruse zieht bei "Big Brother" ein

"Gar keinen Bock, irgendwas abzuwaschen und so"

Auch im "Promi Big Brother"-Container scheint nun ein wenig Knatsch vorprogrammiert. "Ich glaube, ich werde auch anecken, weil ich echt faul bin. Also ich hab' echt gar keinen Bock, irgendwas abzuwaschen und so. Also das ist einfach nicht meins", verkündete Kruse. "Aber wer weiß? Vielleicht werde ich noch zum Hausmann. Aber eher nicht." In der Familie Kruse ist das Format bereits wohlbekannt. Kruses Frau, die Influencerin Dilara Kruse, nahm 2023 an "Promi Big Brother" teil.