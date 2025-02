Container ausgeraubt: Festgefahren im Matsch - Polizei erwischt Diebe

Memmingen - Eine aufgeweichte Wiese hat zwei Dieben im schwäbischen Memmingen das Handwerk gelegt. Nachdem der Polizei am Samstagmorgen gemeldet wurde, dass mehrere hochwertige Werkzeuge aus einem Container gestohlen wurden, entdeckten die Beamten einen Mann und eine Frau in einem festgefahrenen Kleintransporter in der Nähe des Tatorts. Den beiden Verdächtigen war es nicht gelungen, den Transporter mit leerem Laderaum aus der Wiese zu schaffen, wie die Polizei mitteilte.