Congress Centrum Suhl: Weltbekannte Hits in der Nacht der Musicals

Weltbekannte Hits aus dem aktuellem Broadway-Musical Rouge werden das Publikum ebenso begeistern wie die Sensationsmusicals The Greatest Showman und die Eiskönigin mit dem aktuellem Wahnsinnshit Frozen. So abwechslungsreich wie die verschiedenen Musicals, so vielfältig ist auch die Die Nacht der Musicals. Ein ausgefeiltes Licht- und Soundkonzept sowie aufwendige Kostüme und liebevoll gestaltete Bühnenbilder machen diesen Abend zur beliebtesten Musicalgala mit der Atmosphäre des New Yorker Broadway und des Londoner West End. Neben Klassikern wie Tanz der Vampire, Mamma Mia, oder We Will Rock You, dem Erfolgsmusical zu den Songs von Queen, dürfen natürlich Lieder aus Das Phantom der Oper, aus Cats, der Rocky Horror Show, Elisabeth, Grease und der West Side Story nicht fehlen. Erstmals werden auch die Hits aus der Netflix Serie Haus des Geldes mit dabei sein.