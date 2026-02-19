Congress Centrum Suhl: Vom Abtauchen in eine Traumwel5t

Die Underwater Bubble-Show geht in diesem Jahr wieder auf große Deutschlandtour und macht nächste Woche auch in Suhl Station.
In die bunte Unterwasserwelt können Besucher am Donnerstag, 26. Februar, eintauchen, wenn im CCS die Underwater Bubble-Show über die Bühne geht. Beginn ist 19 Uhr.
Zur Handlung: Nach einem stressigen Tag voller Anrufe, Meetings und Jobprobleme entdeckt Herr B. in seinem Koffer plötzlich ein Fischglas – wie durch Magie. Fasziniert starrt er hinein, als wäre es eine Kristallkugel eines Zauberers und wird in ein farbenfrohes und fröhliches Unterwasserreich versetzt. Dort begegnet er fantastischen Wesen wie Seepferdchen, Drachenfischen, Meerjungfrauen, Clownfischen und Seesternen, die ihn auf seiner Reise begleiten. „Während dieser Reise lernt Herr B., das Lächeln und die Freude am Leben wiederzuentdecken und seine Ängste und Sorgen hinter sich zu lassen. Am Ende verwandelt er sich selbst in ein buntes, glückliches Wesen“, machten die Veranstalter der Ovation Events GmbH Bayreuth neugierig auf den Abend.
Diese einfache Geschichte basiert auf unserem modernen Alltag, der von Smartphones, Tablets und ständiger Erreichbarkeit geprägt ist und uns oft von der Realität entfernt. Wer von uns hat nicht schon einmal davon geträumt, die Zeit anzuhalten, um einfach durchzuatmen und zu träumen?
Es ist ein modernes Märchen, das die Besucher an Klassiker wie „Pinocchio“, „Die kleine Meerjungfrau“, „Alice im Wunderland“ oder „Peter Pan“ erinnert. Egal, ob Jung oder Alt – in dieser magischen Geschichte kann sich jeder wiederfinden.
Die Show wurde in Zusammenarbeit mit den renommiertesten Theater- und Unterhaltungsexperten Lettlands entwickelt. Schauspiel, Pantomime, Tanz, Puppenspiel, Jonglage, Sandkunst und Magie verbinden sich mit der faszinierenden Schönheit von Seifenblasen zu einem einzigartigen Erlebnis für jedes Publikum. Die visuelle Wirkung der Show wird verstärkt durch die Originalmusik von Valdis Zilvers, ein berühmter lettischer Komponist, fantasievolle Kostüme von Elita Patmalniece, die eine bekannte Modedesignerin und Hauptkostümbildnerin der Lettischen Nationaloper ist, sowie das kunstvolle Make-up von Marita Gaidele, Chefmaskenbildnerin des lettischen Fernsehens LNT.
Die Show ist reich an spektakulären Effekten: Modernste Lasertechnik, Seifenblasen-Tornados, Nebelmaschinen, gigantische Rauchringe und eine riesige LED-Leinwand verwandeln die Bühne in eine überwältigende Unterwasserwelt. So können Zuschauer jedes Detail hautnah erleben.
Die Show wurde von der International Show Production ins Leben gerufen, einem lettischen Unternehmen mit über 20 Jahren Erfahrung in der internationalen Unterhaltungsbranche. Regie führt der italienische Theaterregisseur und Schauspieler Enrico Pezzoli, unterstützt von Dace Pecoli – beide gehören zu den erfahrensten Seifenblasen-Künstlern weltweit. Die Underwater-Bubble-Show ist nicht einfach nur eine Show, sondern ein magisches Erlebnis, das die Kunst der Seifenblasen auf ein völlig neues Level hebt – poetisch, humorvoll, überwältigend und voller Fantasie.
Die Underwater Bubble-Show am Donnerstag, 26. Februar, 19 Uhr, im Congress Centrum Suhl.