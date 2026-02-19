Congress Centrum Suhl: Vom Abtauchen in eine Traumwel5t

Zur Handlung: Nach einem stressigen Tag voller Anrufe, Meetings und Jobprobleme entdeckt Herr B. in seinem Koffer plötzlich ein Fischglas – wie durch Magie. Fasziniert starrt er hinein, als wäre es eine Kristallkugel eines Zauberers und wird in ein farbenfrohes und fröhliches Unterwasserreich versetzt. Dort begegnet er fantastischen Wesen wie Seepferdchen, Drachenfischen, Meerjungfrauen, Clownfischen und Seesternen, die ihn auf seiner Reise begleiten. „Während dieser Reise lernt Herr B., das Lächeln und die Freude am Leben wiederzuentdecken und seine Ängste und Sorgen hinter sich zu lassen. Am Ende verwandelt er sich selbst in ein buntes, glückliches Wesen“, machten die Veranstalter der Ovation Events GmbH Bayreuth neugierig auf den Abend.