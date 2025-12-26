Wer es Weihnachten lieber fetzig mag, wem ein besinnlicher Tag zur Heiligabend reicht oder wer sonst allein wäre – sie und viele andere kommen seit einigen Jahren am ersten Feiertag im Suhler Congress Centrum zusammen. Auch 2025 hat die sogenannte X-Mas-Party wieder viel Feiervolk in den Veranstaltungstempel gelockt zur Kultparty unterm Weihnachtsbaum, wie es die Veranstalter von Dietz-Eventservice ausdrücken.