Die Messe richtet sich an Häuslebauer, Eigenheimbesitzer, Handwerker, Menschen mit Interesse am modernen Wohnen und Einrichten sowie an die, die Energie sparen wollen. Die Besucher können mit den Ausstellern, die aus unterschiedlichsten Branchen kommen, in direkten Kundenkontakt treten. Zudem werden an allen Tagen Vorträge zu Themen wie Photovoltaik, Immobilienpreise, Baustoff Lehm, Einbruchsschutz und mehr angeboten. Für die Kleinen gibt es wieder ein schönes Kinderprogramm. Und wie gewohnt kommt auch der Genuss nicht zu kurz. Die Messe ist bis Sonntag täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.