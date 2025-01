Die neue Cornamusa-Show „Die Geschichte der Highland-Rose“ ist am Samstag in Suhl zu erleben. Cornamusa entführt sein Publikum im Congress Centrum über zweieinhalb Stunden in eine faszinierende Welt des Irish Dance, in die Spiritualität der schottischen Highlands sowie in eine spannende Welt keltischer Fantasien, kündigen die Veranstalter der Scheler & Baehring GbR aus Neuhaus am Rennweg an.