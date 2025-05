Die legendäre Rock-Ikone Bonnie Tyler kehrt zurück auf die Bühnen Europas. Am Freitag, 30. Mai, ist die Legende wieder in Suhl zu Gast. Zuletzt begeisterte Bonnie Tyler zahlreiche Fans auf ihrer „Between the Earth and the Stars Live“-Tour im Jahr 2019 sowie auf ihrer „40 Years Total Eclipse of the Heart“-Tour, die im Oktober 2023 begann, quer durch Europa führte und 50 000 Besucher begeisterte, so die Veranstalter der Agentur Concertbüro Zahlmann GmbH.