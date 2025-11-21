Er kennt sie alle: Die Höhen und die Tiefen, Erfolge und Rückschläge, die Schattenseiten und die Zeiten im Rampenlicht. Extreme, die im Fall von Nino de Angelo auch locker für zwei Leben ausreichen würden. 2025 bricht für den Ausnahmesänger ein neues Schaffenskapitel an, in dem er sich seiner Vergangenheit stellt, während er gleichzeitig mit optimistischem Blick nach vorn schaut. Mit seinem neuen Album „Irgendwann im Leben“, das er am 10. Dezember auch in Suhl vorstellt, legt Nino de Angelo das wohl tiefgründigste, bewegendste und zugleich wichtigste Werk in seiner wechselvollen Vita vor, so Janine Lerch von der veranstaltenden Concertbüro Zahlmann GmbH „Das Neue kostet das Alte, so sagt man. Ein Preis, den auch Nino de Angelo bezahlt hat. Unermüdlich hat der 61-Jährige in den vergangenen Dekaden stetig nach neuen musikalischen Ausdrucksarten gesucht, während er sich gleichzeitig immer treu geblieben ist.“