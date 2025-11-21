„Es sind die Werte, die man nicht für Geld kaufen kann“, kommentiert der Sänger das, was ihn zu seinem neuen Album inspiriert hat. „Nichts ist so wertvoll wie die Momente, in denen es einem gut geht. Diese Erkenntnis hat auch bei mir Zeit gebraucht, aber all die materiellen Dinge sind nun einmal vergänglich und machen alleine einfach nicht glücklich. Man kann sich für Geld zwar alles kaufen, Gesundheit und Lebenszeit aber eben nicht. Glück kann man nur in sich selbst finden. Es kommt von innen, nicht von außen. Ich habe gelernt, mich wieder selbst zu lieben. Das macht mich happy. Genauso wie meine Arbeit. Das Musizieren, Musik zu schreiben, zu singen, auf der Bühne zu stehen, ein Album zu produzieren.“