 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Suhl/Zella-Mehlis

  6. Nino de Angelo: „Irgendwann im Leben“

Congress Centrum Suhl Nino de Angelo: „Irgendwann im Leben“

Nino de Angelo kommt nach Suhl. Der Sänger gastiert am Mittwoch, 10. Dezember, 20 Uhr, im Congress Centrum.

Congress Centrum Suhl: Nino de Angelo: „Irgendwann im Leben“
1
Nino de Angelo präsentiert am Mittwoch, 10. Dezember, sein neues Album im Congress Centrum Suhl Foto: Veranstalter

Er kennt sie alle: Die Höhen und die Tiefen, Erfolge und Rückschläge, die Schattenseiten und die Zeiten im Rampenlicht. Extreme, die im Fall von Nino de Angelo auch locker für zwei Leben ausreichen würden. 2025 bricht für den Ausnahmesänger ein neues Schaffenskapitel an, in dem er sich seiner Vergangenheit stellt, während er gleichzeitig mit optimistischem Blick nach vorn schaut. Mit seinem neuen Album „Irgendwann im Leben“, das er am 10. Dezember auch in Suhl vorstellt, legt Nino de Angelo das wohl tiefgründigste, bewegendste und zugleich wichtigste Werk in seiner wechselvollen Vita vor, so Janine Lerch von der veranstaltenden Concertbüro Zahlmann GmbH „Das Neue kostet das Alte, so sagt man. Ein Preis, den auch Nino de Angelo bezahlt hat. Unermüdlich hat der 61-Jährige in den vergangenen Dekaden stetig nach neuen musikalischen Ausdrucksarten gesucht, während er sich gleichzeitig immer treu geblieben ist.“

Nach der Werbung weiterlesen

Sänger erfindet sich noch einmal neu

Nachdem er mit seinen letzten beiden Longplayern, der gold-prämierten Album-Trilogie „Gesegnet und Verflucht“ (Top 2 in Deutschland und Österreich) sowie dem 2023 erschienenen Nachfolger „Von Ewigkeit zu Ewigkeit“ (Platz 5 in Deutschland, Platz 7 in Österreich) euphorisch für die bis dato mutigsten und ehrlichsten Werke seiner mittlerweile vier Dekaden umfassenden Künstlerkarriere gefeiert wurde und sich auf dem Zenit seiner Karriere präsentierte, beginnt für Nino de Angelo nun eine weitere Etappe auf seinem Weg. Zu Beginn des letzten Drittels seines aufregenden Lebens erfindet sich der charismatische Sänger und Musiker nun noch einmal ganz neu.

„Auf ‚Irgendwann im Leben’ erzählt Nino de Angelo vom Blick in den Spiegel, verbunden mit der Besinnung auf das wirklich Wichtige. Vom Entschleunigen, vom Innehalten und davon, den Augenblick zu genießen, statt andauernd irgendwelchen Oberflächlichkeiten hinterher zu jagen. Und nicht zuletzt auch von viel Dankbarkeit und der Demut, jeden neuen Tag genießen zu dürfen. Ein Punkt der Einsicht, den Nino des Angelo in berührenden Worten und einer noch nie dagewesenen emotionalen Tiefe in Form von zwölf unter die Haut gehenden Songs festgehalten hat“, macht Janine Lerch neugierig auf das Konzert.

„Es sind die Werte, die man nicht für Geld kaufen kann“, kommentiert der Sänger das, was ihn zu seinem neuen Album inspiriert hat. „Nichts ist so wertvoll wie die Momente, in denen es einem gut geht. Diese Erkenntnis hat auch bei mir Zeit gebraucht, aber all die materiellen Dinge sind nun einmal vergänglich und machen alleine einfach nicht glücklich. Man kann sich für Geld zwar alles kaufen, Gesundheit und Lebenszeit aber eben nicht. Glück kann man nur in sich selbst finden. Es kommt von innen, nicht von außen. Ich habe gelernt, mich wieder selbst zu lieben. Das macht mich happy. Genauso wie meine Arbeit. Das Musizieren, Musik zu schreiben, zu singen, auf der Bühne zu stehen, ein Album zu produzieren.“

Positive Energie, die Nino den Angelo auf seinem neuen Album in einem Mix aus melodiösem Poprock und stimmungsvollen Singer-Songwriter-Einflüssen kanalisiert. Gemeinsam mit Co-Produzent George Kousa (Andrea Berg, Wolkenfrei) und Songwriter wie Sotiria und Justin Balk (Udo Lindenberg, Santiano) oder Lalo Titenkov (Yvonne Catterfeld, Dieter Bohlen) ist es ihm gelungen, die schwermütige Härte seiner letzten beiden Alben aufzubrechen und in eine lichtdurchflutete Leichtigkeit zu transformieren – auch wenn es in seinen introspektiven Texten weiterhin um existenzielle Themen wie die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergänglichkeit, um Durchhaltewillen und den Mut zum Neuanfang geht, wie der Sänger auch mit dem kraftvollen Poprock-Ohrwurm „Hurrikan“ demonstriert.

Nur nicht aufgeben

„Mein Lebensmotto war schon immer aufstehen und weitergehen,“ zeigt sich Nino de Angelo maximal unbeeindruckt von sämtlichen gesundheitlichen und privaten Rückschlägen der letzten Jahre. „Auch wenn es manchmal gar nicht so einfach ist. Man darf alles tun, nur nicht aufgeben. Ich bin das beste Beispiel dafür, dass es funktioniert.“

Eine neu definierte Offenheit zwischen schonungsloser Selbstbespiegelung, unerschütterlicher Resilienz und der Suche nach Nähe, die sich auch in der nachdenklichen Midtempo-Ballade „Dämonen“ wiederfindet. Für Nino de Angelo einer der wichtigsten Songs seines neuen Albums, der eines der wohl essenziellsten Bedürfnisse im Leben ausdrückt: das nach Liebe, Zuneigung, Wärme und Geborgenheit.

Nino de Angelo im Konzert am Mittwoch, 10. Dezember, 20 Uhr, im Congress Centrum Suhl. Karten sind noch im Vorverkauf in der Suhler Geschäftsstelle von „Freies Wort“, Gothaer Straße 9, erhältlich.