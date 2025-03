Congress Centrum Suhl: Konzert mit Klassikern von Leonard Cohen

Field Commander C. ist eine zehnköpfige Band, die mit eindrucksvoller Virtuosität und Spielfreude Klassiker von Leonhard Cohen interpretiert. Die Songs der Musikerlegende sind am Donnerstagabend in Suhl zu erleben. Field Commander C. ist eine Hommage an den großen, kanadischen Singer-Songwriter Leonard Cohen und eine der eindrucksvollsten Cohen-Live-Shows, die Deutschland zu bieten hat, kündigen die Veranstalter der MB-Konzerte GmbH an. Neben der großen Formation, die sich ausgiebig der legendären Tour von 1979 widmet und bundesweit in den renommierten Konzerthäusern für Gänsehaut und minutenlange Standing Ovations sorgt, geht Rolf Ableiters Field Commander C. nun mit intimerer Besetzung auf Spurensuche. „Leonard Cohen’s Early Works – the Roots of Hallelujah“ ist Titel des neuen Programms.