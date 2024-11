Congress Centrum Suhl: Fernweh spezial beginnt mit einer Bilderreise aus Marokko

Monatlich sind wieder bekannte Fotografen, Weltenbummler, Journalisten und Abenteurer zu Gast in Suhl und führen das Publikum – natürlich wie immer live kommentiert – an der riesigen Neun-Meter-Leinwand im Congress Centrum in die Länder der Erde. Den Anfang bestreitet der bekannte Fotograf, Vortragsreferent und Buchautor Reiner Harscher: Am Sonntag, 10. November, lädt er ein auf eine visuelle Reise nach Marokko, ein Land wie aus 1000 und einer Nacht. Farbig, faszinierend, orientalisch! Und voller Facetten, die von einem ganz eigenen Licht zum Leuchten erweckt werden. Marokko ist das Königreich einer landschaftlichen Vielfalt, die vom goldenen Dünenmeer der Sahara über die tiefverschneiten Bergzacken des Atlas-Gebirges und grüne Palmenhaine bis zur atemberaubenden Brandung des tiefblauen Atlantiks reicht. Dieses Land verkörpert den alten Orient wie kaum eine andere Nation, ob im verwinkelten Altstadt-Labyrinth der Königsstädte Rabat, Meknes, Fes und Marrakech, in wimmelnden Gassen der Souks, in geschäftigen Handwerksstätten und duftenden Garküchen. Genauso aber auch außerhalb der großen Städte in trutzigen Wehrdörfern und auf bunten Märkten.