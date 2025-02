Was versteht man unter einer Underwater-Bubble-Show? Ja, das können sich manche Erwachsenen fragen. Die Kinder aber, die am Samstagnachmittag in den großen Saal des Congress Centrums Suhl kamen, wussten ziemlich genau, was sie erwartete. Angekündigt hatte sich die aus Lettland stammende Künstlertruppe, die groß und klein mitnahm in die bunte Unterwasserwelt von Bubblelandia. Drei Wochen tourte sie durch Deutschland mit Start in Berlin. Insgesamt zwölf Auftritte absolvierten die Künstler.