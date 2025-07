Congress Centrum Suhl: Falco trifft Amadeus

So viele Gemeinsamkeiten

Als Wendepunkt in Falcos Karriere darf der Song natürlich auch in der Neuauflage von Falco meets Amadeus“ nicht fehlen. Und es gibt weitere Gemeinsamkeiten der beiden Musik-Genies: Beide waren ihrer Zeit weit voraus, schufen ihren eigenen, einzigartigen musikalischen Stil und prägten damit die Musik ihrer Zeit wie niemand sonst; zwei komplexe und umstrittene Charaktere zwischen Genie und Wahnsinn und zwei exzessiv geführte Leben, die jeweils viel zu früh ein Ende fanden. Falco kam im Alter von 40 Jahren bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik ums Leben, während Mozart mit nur 35 Jahren an hitzigem Frieselfieber starb. Beide lebten hauptsächlich in Wien und wurden dort auch zu Grabe getragen. In den Herzen ihrer Fans leben sie für immer weiter, und ihr musikalisches Vermächtnis machte sie schließlich unsterblich.