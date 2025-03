In eine fiktive Welt entführen ließen sich Mittwochabend im Großen Saal des Congress Centrums Suhl rund 250 Zuschauer, von denen etliche den Kinderschuhen noch lange nicht entwachsen sind. Sie alle erlebten die fantastische Geschichte von Alice, die einem weißen Kaninchen in dessen Bau folgt, während ihre Schwester aus einem Buch vorliest. Dort angekommen, fällt sie in ein Loch und landet in einem Raum mit vielen Türen. Ihr Abenteuer beginnt, als sie einen Schlüssel für die kleinste Tür findet und es schafft, sie zu öffnen und einzutreten. Die Herausforderungen nehmen ihren Lauf. Letzten Endes kommt sie zum Herzkönig und zur Herzkönigin, und nachdem sie ihre Körpergröße mehrfach verändert hat, wird Alice wieder normal und wacht neben ihrer Schwester auf. Alles nur geträumt!