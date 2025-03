„Prinzipiell ist es so, dass ich schon unfassbar lange Leonard Cohen mag und seine Musik liebe. Als ich 18 war, bin ich zum ersten Mal seinen Liedern begegnet; da fing es bei mir an. Obwohl ich in meiner Musik immer auch Stücke von Cohen drin hatte, erklärte mir nach einem Konzert in Dortmund ein Herr, dass ich wie der junge Leonard Cohen klingen würde. Das ist bei mir hängengeblieben, und ich habe mehr Lieder in mein Repertoire aufgenommen. Als der Kanadier dann starb, hat mich eine Freundin gefragt, ob wir im kommunalen Kino in Pforzheim ein Mal im Jahr ein kleines Konzert nur mit Cohen-Stücken spielen würden. Die Idee fand ich toll. Und so ist Field Commander C. geboren worden,“ erklärt der Sänger und Gitarrist Rolf Ableiter.