Karten für das Phantom der Oper am Sonntag, 30. März, 18 Uhr, im Congress Centrum Suhl gibt es im Vorverkauf in der Geschäftsstelle von Freies Wort, Gothaer Straße 9, in Suhl und in der Tourist-Information im CCS sowie an der Abendkasse. Einlass zur Veranstaltung ist bereits um 17 Uhr.