Congress Centrum Suhl: Berühmte Filmmelodien im Konzert

Filmregisseur Peter Jacksons feiert mit seinem Film-Welterfolg bereits das 20. Jubiläum. In einem imposanten Konzerterlebnis mit Solisten, Chor und Orchester kommt die Musik der Hobbits und der Orks in wenigen Tagen nach Suhl. Am Samstag, 8. Februar, 20 Uhr, ist sie im Congress Centrum zu erleben. Die Reise nach Mittelerde: Die bedrohlichen Klängen Mordors und der Sound der schwarzen Reiter, die wunderschönen lyrischen Melodien der Elben – die renommierten Cinema Festival Symphonics verwandeln die Realität in einen musikalischen Schauplatz Mittelerdes.