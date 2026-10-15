Videobeweis löst auf: Ball im Tor

In den Playoffs hatte sich der Club aus der 46.000-Einwohnerstadt Jablonec nad Nisou noch überraschend gegen den schottischen Spitzenclub Glasgow Rangers durchgesetzt. Doch in Freiburg blieb das Glück ein kurzes. Nach der Pause lag Jablonec, das auf alt-tschechisch Apfelbäumchen bedeutet, schnell wieder zurück: Pavlovic unterlief nach einem Eckstoß ebenfalls ein Eigentor. Der Videobeweis, den die organisierte SC-Fanszene erneut kritisch begleitete ("Videobeweis - weg mit dem Scheiss!"), löste auf, dass der Ball knapp hinter der Torlinie war.