Freiburg - Der SC Freiburg hat seinem Trainer Julian Schuster zum Jubiläum einen verdienten Heimsieg geschenkt. Im ersten Conference-League-Spiel der Vereinsgeschichte siegten die Südbadener gegen den tschechischen Fußball-Erstligisten FK Jablonec mit 3:2 (1:1). Vincenzo Grifo (15. Minute), Dusan Pavlovic (56./Eigentor) und Maximilian Eggestein (65.) sorgten für die SC-Treffer. Matthias Ginter (28./Eigentor) war für das Gästetor vor 28.100 Zuschauern verantwortlich. Für Schuster war es in seinem 100. Pflichtspiel als SC-Coach der 52. Sieg.