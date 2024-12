Zu den großen, in Deutschland tätigen Spieleentwicklern gehört Ubisoft. Die Firma entwickelt Strategiespiele wie "Anno 1800" und hat in Berlin, Düsseldorf und Mainz Studios. Ubisoft-Deutschlandchef Benedikt Grindel kritisiert, für große und mittlere Projekte sei die Förderung vollkommen ungeeignet. Große Projekte bräuchten drei bis fünf Jahre. "Die Vorgabe, schon in einem Jahr fertig zu sein, ist daher illusorisch."