Berlin - Bei Computer- und Videospielen geben Gamer in Deutschland weniger Geld für Einzelkäufe aus – dafür aber mehr für Online-Abos. Wie der deutsche Branchenverband Game in Berlin mitteilte, legte der Umsatz bei Online-Gaming-Diensten im vergangenen Jahr um sieben Prozent auf gut eine Milliarde Euro zu. Dazu gehören demnach auch gebührenpflichtige Abo-Dienste, die unter anderem den Zugang zu Spiele-Bibliotheken enthalten. Mit Käufen von Spielen sowie In-Game- und In-App-Käufen sank der Umsatz der Marktstudie zufolge hingegen um ein Prozent auf 4,9 Milliarden Euro.