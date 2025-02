Wer war dieser Johann Wolfgang von Goethe eigentlich? Das weiß doch jeder. Deutschlands größten Dichterfürsten kennen schließlich alle. Das möchte man meinen. Wer aber am Samstagabend in die Bad Liebensteiner Wandelhalle kam, begegnete völlig neuen Seiten des berühmten Literaten. Allerdings nicht wie früher in der Schule. Hier konnte man beim Wissenszuwachs jede Menge Spaß haben.