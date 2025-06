„Comödienhaus on Tour“ hieß es am Freitagabend in der Alten Schlosserei in Schweina. Gleich zu Beginn brachte Pianist Jürgen Adlungen musikalisch Feuer ins Publikum. Bekannt unter seinem Künstlernamen ,,Atze“ oder „Mr. Speedfinger“ stellte er 2011 in Erfurt einen Weltrekord auf: 816 Anschläge pro Minute mit seiner linken Hand im Boogie-Woogie-Bassstil. Mit diesem rekordverdächtigen Start war die Stimmung perfekt.