Fantasievoll geht es in den Lustspielen des Dichtergiganten Shakespeare stets zu, etwa in „Was ihr wollt“ oder „Der Widerspenstigen Zähmung“. Im „Sommernachtstraum“ lenkt Fantasy selbst das Geschehen. William Shakespeares Produktionsmittel ist jedoch nicht technischer Natur wie in Hollywood, sondern sein schöpferischer Geist. Der Dichter verwebt vier Handlungsstränge miteinander: Fürst Theseus von Athen will die Amazonenkönigin Hippolyta heiraten und bereitet die Vermählungsfeier vor; die Handwerker der Stadt haben sich zum Laientheater formiert und wollen das Brautpaar und die Gäste mit dem Stück „Pyramus und Thisbe“ erfreuen; eine junge Frauen soll einen jungen Mann heiraten, doch ihrer beider Liebe gehört jeweils anderen Partnern; der Elfenkönig Oberon und Gemahlin Titania liegen wieder mal wie seit Jahrhunderten im Streit und sinnen gegenseitig auf Streiche. Dienerschaft und Brauteltern, Oberons eigensinniger Hofnarr Puck und Titanias Elfengefolge vergrößern das Figurenaufgebot; schon die Laiendarsteller bringen es auf sechs Mitglieder.