Auch wenn das Wetter Mittwochnachmittag mit Graupelschauern und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt nicht gerade optimales Laufwetter war, so kann die Premiere des Community-Run für Kids im Aue-Stadion als durchaus gelungen bezeichnet werden. Am Finaltag der vom 7. Januar bis 25. März jeden Mittwoch erstmals angebotenen Aktion „Laufen unter Flutlicht im Sportpark Aue“ fanden sich 71 laufsportbegeisterte Kinder und Jugendliche ein, um bei Halbstundenläufen auf der Aschenbahn auszuprobieren wie viele Runden sie schaffen. Organisiert und ausgerichtet wurde das kleine Laufevent von den Machern des Lange-Bahn-Laufs um Steffen Meyer von der LG Süd des GutsMuths-Rennsteiglaufvereins.