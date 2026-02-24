Community Art Center: Suhl soll eigenes Computerspiel bekommen

Ein begehbares, interaktives Spiel durch die eigene Stadt zu entwickeln – das ist die Idee des neuen Jugendprojekts „Suhl Fiction“ im Community Art Center Suhl. Das wird vom Verein unofficial.pictures betrieben, dem Vereine geht es darum, Räume für Begegnung, Kreativität und Veränderung zu schaffen. Im aktuellen Projekt, das am Samstag, 28. Februar, startet, soll im Rahmen von mehreren Workshops bis Juli ein Theater-Spiel entstehen, das wie eine Art Computerspiel zum Hineinlaufen funktioniert, erläutert Rafael Brix, Mitgründer des Vereins unofficial.pictures und künstlerischer Leiter des Projekts. Mit echten Orten in Suhl und Aufgaben am Smartphone, fiktiven Charakteren und realem Hintergrund – und vor allem nur mit den Ideen der Teilnehmenden.