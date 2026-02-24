 
Community Art Center Suhl soll eigenes Computerspiel bekommen

In einem neuen Jugendprojekt können Interessierte ein interaktives Spiel durch Suhl entwickeln. Gebürtige und Zugezogene sind gleichermaßen willkommen. Worum geht’s?

Community Art Center: Suhl soll eigenes Computerspiel bekommen
1
Rafael Brix (links) lädt Jugendliche und junge Erwachsene ein, ein interaktives Spiel in und über Suhl zu gestalten. Foto: Archiv/K.-H. Frank

Ein begehbares, interaktives Spiel durch die eigene Stadt zu entwickeln – das ist die Idee des neuen Jugendprojekts „Suhl Fiction“ im Community Art Center Suhl. Das wird vom Verein unofficial.pictures betrieben, dem Vereine geht es darum, Räume für Begegnung, Kreativität und Veränderung zu schaffen. Im aktuellen Projekt, das am Samstag, 28. Februar, startet, soll im Rahmen von mehreren Workshops bis Juli ein Theater-Spiel entstehen, das wie eine Art Computerspiel zum Hineinlaufen funktioniert, erläutert Rafael Brix, Mitgründer des Vereins unofficial.pictures und künstlerischer Leiter des Projekts. Mit echten Orten in Suhl und Aufgaben am Smartphone, fiktiven Charakteren und realem Hintergrund – und vor allem nur mit den Ideen der Teilnehmenden.

Hilfe von echten Theatermachern

„Mit ‘Suhl Fiction’ wollen wir zeigen, dass junge Menschen nicht nur Konsumenten von Spielen sind, sondern selbst starke Geschichten erzählen können.“ Gemeinsam mit dem Berliner Theaterkollektiv machina eX seien Jugendliche und junge Erwachsene eingeladen, ein solches Game-Theater-Stück zu entwickeln, das sie im Sommer selbst in der Stadt aufführen. Die Teilnahme ist kostenlos, Fahrtkosten aus der Umgebung können erstattet werden. Ermöglicht wird das durch Förderungen des Fonds Soziokultur, der Heidehof-Stiftung, der Freudenberg- Stiftung sowie durch private Spenden an den Verein.

Erster Workshop am 28. Februar

Los geht es am Samstag, 28. Februar, von 10 bis 16 Uhr im Community Art Center Suhl, Steinweg 28 (Eingang rechts neben Müller, Zugang auch über „Am Burghof 8“ mit Fahrstuhl). „Beim ersten Workshop lernen die Teilnehmenden das sogenannte Game Theater und sich gegenseitig kennen und entwickeln gemeinsam in der Gruppe einen ersten Prototyp. Danach können sie entscheiden, ob und wie sie bei den weiteren Terminen bis Juli mitmachen möchten“, erklärt Brix, der alle von 14 bis 27 Jahren einlädt, die sich mit Suhl verbunden fühlen – ob hier geboren, hergezogen oder nur auf Zeit in der Stadt. Vorkenntnisse seien nicht nötig. „Uns ist wichtig, dass sich ganz unterschiedliche Jugendliche angesprochen fühlen – egal ob sie schon Theater- oder Gaming-Erfahrung haben oder einfach neugierig sind. Wer Lust hat mitzumachen, bringt genau das Richtige mit“, so Brix weiter.

Im Laufe des Frühjahrs entstehen dann in mehreren Workshop-Phasen die Spiellogik, Szenen, Kostüme und die digitale Umsetzung. Gemeinsam mit Profis aus Theater, Game Design und Programmierung entwickeln die Teilnehmenden ein interaktives Stück, das im Stadtraum Suhl spielt und bei dem das Publikum aktiv mitentscheidet. Die Theaterschaffenden von machina eX bringen dabei ihre Erfahrungen in diesem Misch-Format zwischen Spiel und Theater mit, in dem sie als Pioniere seit 15 Jahren tätig sind.

Die Abschlussaufführungen von „Suhl Fiction“ sind für den 11. und 12. Juli 2026 geplant, mit anschließendem gemeinsamen Essen im Community Art Center.

Suhls als Vorreiter für andere Städte

Das Projekt „Suhl Fiction“ wurde wegen seines besonderen Konzepts bereits für den bundesweiten Innovationspreis Soziokultur nominiert und kann damit auch Modell sein für andere Projekte in anderen Städten.

Das Community Art Center Suhl ist seit Dezember 2024 ein offener Ort für Kunst, Begegnung und Dialog im Steinweg. Hier finden Ausstellungen, Kochabende, Theateraufführungen, Workshops und Gesprächsformate statt – immer zu Themen, die in Suhl bewegen. Getragen wird das Center vom gemeinnützigen Verein unofficial.picture , der seit 2016 mit fotografischen und filmischen Projekten gesellschaftliche Themen sichtbar macht und Austausch über Unterschiede hinweg fördert. In Suhl hat der Verein bereits mit dem Projekt „Suhl-Nord – Wieder im Gespräch“ einen neuen Dialog über das gleichnamige Stadtviertel angestoßen.

www.unofficial.pictures/suhl-fiction