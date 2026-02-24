Community Art Center: Suhl soll eigenes Computerspiel bekommen

Erster Workshop am 28. Februar

Los geht es am Samstag, 28. Februar, von 10 bis 16 Uhr im Community Art Center Suhl, Steinweg 28 (Eingang rechts neben Müller, Zugang auch über „Am Burghof 8“ mit Fahrstuhl). „Beim ersten Workshop lernen die Teilnehmenden das sogenannte Game Theater und sich gegenseitig kennen und entwickeln gemeinsam in der Gruppe einen ersten Prototyp. Danach können sie entscheiden, ob und wie sie bei den weiteren Terminen bis Juli mitmachen möchten“, erklärt Brix, der alle von 14 bis 27 Jahren einlädt, die sich mit Suhl verbunden fühlen – ob hier geboren, hergezogen oder nur auf Zeit in der Stadt. Vorkenntnisse seien nicht nötig. „Uns ist wichtig, dass sich ganz unterschiedliche Jugendliche angesprochen fühlen – egal ob sie schon Theater- oder Gaming-Erfahrung haben oder einfach neugierig sind. Wer Lust hat mitzumachen, bringt genau das Richtige mit“, so Brix weiter.