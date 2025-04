Die zwei ehemaligen Mosaik-Zeichner Ulf S. Graupner und Steffen Jähde haben die Episode "Duell an der Newa" nun passend zu den Text-Manuskripten aus dem Nachlass von Hegen umgesetzt. "Gezeichnet wurde traditionell per Hand", erklärte Löffler. Die Zeichnungen wurden aber dann digital zusammengefügt und koloriert. Das Heft erscheint als Mai-Special, also zusätzlich zur regulären "Mosaik"-Ausgabe.