Berlin - Dass sich für Obelix alles ums Essen dreht, ist bei dem Kult-Comic "Asterix" nichts Ungewöhnliches. Doch seit dem Band "Tour de France" von 1963 stand das Thema Delikatessen nicht mehr so sehr im Mittelpunkt. Kein Wunder, zieht es doch die tapferen Gallier ins heutige Portugal. "Asterix in Lusitanien" ist eine würdige Fortsetzung des Klassikers und wartet mit gekonnten Gags, meisterhaften Zeichnungen, so einigen Cameo-Auftritten und lauter liebevollen Anspielungen auf. Ab sofort ist der neue Comic im Handel.