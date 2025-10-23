Die antiken Helden prügeln sich nicht nur durch das heutige Lissabon. Sie setzen diesmal auch auf eine perfekte Verkleidung, um die Römer zu überlisten. Dafür trennt man sich buchstäblich von alten Zöpfen. In einem Look wie in diesem Band hat man Asterix - und vor allem Obelix - in all den Jahren noch nie gesehen. Nicht nur das bringt das gutmütige Dickerchen Obelix zum Maulen: Die fischlastige lusitanische Küche ist so gar nicht sein Ding. Er träumt von Wildschwein und bekommt dann doch nur Kabeljau vorgesetzt.