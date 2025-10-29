„Sofort hat der aufgeweckte kleine Hund uns an die Comic-Figur Struppi erinnert. Eigenständig, durchsetzungsfähig, freundlich und intelligent werden die französischen Bergers de Picardie definiert. Aaron hat alle diese Eigenschaften mitbekommen“, berichten die Tierschützer über ihren Neuzugang. Kleine Unsicherheiten lasse der Vierbeiner sich leicht durch einen vertrauten Menschen nehmen. Nur Kinder haben es ihm nicht angetan – das werde sich höchstwahrscheinlich auch nicht ändern lassen, prognostizieren die Tierheimmitarbeiter. Doch erwachsene Zweibeiner werden beim Anblick der dunklen Augen sicher direkt hin und weg vom herzallerliebsten Vierbeiner sein. Wer einen Termin zum Probekuscheln mit Aaron vereinbaren will, meldet sich im Ilmenauer Tierheim unter der Nummer (0 36 77) 67 11 57 oder per E-Mail an nachricht@tierheim-ilmenau.de.