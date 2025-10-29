Aaron kann seine Picard-Gene nicht verleugnen. Doch der sechsjährige supersüße kleine Rüde ist vor ein paar Tagen im Ilmenauer Tierheim gestrandet, da seine Besitzerin sehr krank geworden ist.
Der struppige Aaron ist seit ein paar Tagen im Ilmenauer Tierheim. Nun will er mit seiner putzigen Art schnell das Herz der neuen Besitzer erobern. Das ist seine Geschichte.
Aaron kann seine Picard-Gene nicht verleugnen. Doch der sechsjährige supersüße kleine Rüde ist vor ein paar Tagen im Ilmenauer Tierheim gestrandet, da seine Besitzerin sehr krank geworden ist.
„Sofort hat der aufgeweckte kleine Hund uns an die Comic-Figur Struppi erinnert. Eigenständig, durchsetzungsfähig, freundlich und intelligent werden die französischen Bergers de Picardie definiert. Aaron hat alle diese Eigenschaften mitbekommen“, berichten die Tierschützer über ihren Neuzugang. Kleine Unsicherheiten lasse der Vierbeiner sich leicht durch einen vertrauten Menschen nehmen. Nur Kinder haben es ihm nicht angetan – das werde sich höchstwahrscheinlich auch nicht ändern lassen, prognostizieren die Tierheimmitarbeiter. Doch erwachsene Zweibeiner werden beim Anblick der dunklen Augen sicher direkt hin und weg vom herzallerliebsten Vierbeiner sein. Wer einen Termin zum Probekuscheln mit Aaron vereinbaren will, meldet sich im Ilmenauer Tierheim unter der Nummer (0 36 77) 67 11 57 oder per E-Mail an nachricht@tierheim-ilmenau.de.
Spenden sind auf das Konto des Tierschutzvereins Ilmenau u.U. e.V. mit der IBAN: DE 45 8405 1010 1125 0001 51 oder via PayPal an nachricht@tierheim-ilmenau.de möglich. Erbschaften erreichen die Tiere bei Widmung an den „Tierschutzverein Ilmenau und Umgebung e.V., VR-Nr. 120301“. Saubere und unbeschädigte Sachspenden werden gerne genommen.