Der Comic führt den Leser an authentische Orte, wie die Fundgrube Wolfgangmaßen und das Siebenschlehener Pochwerk - heute ein technisches Museum. Die Region Schneeberg war einst international bedeutendes Zentrum für die Förderung und Aufbereitung von Kobalt. Der war wegen seiner blauen Farbe begehrt - etwa um Glas, Keramik und Porzellan, aber auch Textilien zu färben. Doch der Weg vom mühevollen Abbau unter Tage über das Zerstoßen des Erzes bis hin zum Auswaschen und Rösten des Kobalts ist lang. Die Abrafaxe schauen den Bergleuten über die Schultern und nehmen den Leser mit auf eine unterhaltsame und lehrreiche Reise in die Geschichte des Bergbaus.