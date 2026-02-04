Schneeberg - Sie haben Nofretete im alten Ägypten getroffen, ebenso Kaiser Barbarossa und den großen Philosophen Sokrates. Wo die Abrafaxe auftauchen, da wird Weltgeschichte geschrieben. Nun führt ein neues Abenteuer Abrax, Brabax und Califax ins Erzgebirge. Mit Silberfunden begann dort vor mehr als 800 Jahren eine lange Bergbautradition, die der Comic auf liebevolle Weise in den Mittelpunkt rückt. Doch geht es nicht um Silber, Zinn oder gar Uran: "Der blaue Schatz" dreht sich um ein ganz anderes Metall, das einst in der Region dem Fels abgetrotzt wurde.