Goethe kennt jeder, klar. Und auch dass der Dichterfürst nicht nur in Weimar gewirkt, sondern auch in Ilmenau seine Spuren hinterlassen hat, wird immer bekannter. Aber kennen Sie auch Heinse? In Langewiesen, dem kleinen Städtchen neben Ilmenau, wird das zweifelsfrei bejaht werden, ist Johann Jacob Wilhelm Heinse doch hier 1746 geboren. Und darüber hinaus? Da steht der Schriftsteller, Gelehrte, Übersetzer und Bibliothekar doch meist ein wenig im Schatten anderer Zeitgenossen.