Seit 2019 bringt Jonas Greiner Comedy und kritisches Kabarett nach Sonneberg. Ob im Gesellschaftshaus oder zuletzt im Auto Center Sonneberg, der große Lauschaer Kleinkünstler schafft es, immer neue exzellente Comedians aus der ganzen Republik mit einem ultimativen Auftritt nach Sonneberg zu locken. Mittlerweile hat sich das regionale Publikum als Messlatte und Nonplusultra für Qualität unter Kollegen so weit herumgesprochen, dass er eine lange Warteliste anlegen musste. So jedenfalls sah das Jonas in seiner einleitenden Begrüßung des bis unter die Decke gefüllten Hauses. Zudem stellte er die neuen Verantwortlichen und das Team um Geschäftsführerin Eva Vetter vor. „Die reinste Vetternwirtschaft“.