Drei Haselnüsse für Aschenbrödl: Bald ist ja wieder Weihnachten. Aber da es bis dahin doch noch ein Weilchen dauert, tauschen wir an diesem Abend das Aschenbrödl doch lieber gegen Daphne de Luxe und die Haselnüsse mal ganz pragmatisch gegen ordentliche Thüringer Bratwürste. Es ist nicht der schlechteste Tausch. Drei Würste wurden der Künstlerin auf die Garderobe gebracht (wo andere, so ist sie überzeugt, stattdessen Pralinchen und Champagner serviert bekommen). Das Leben kann so hart sein. Und sooo lecker.