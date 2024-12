Comedy aus Franken: Schräge Typen, verrückte Geschichten, komische Witwen

Die besten Ideen entstehen tatsächlich im Alltag – man muss nur die Augen offenhalten. Wir beobachten Menschen, hören Gesprächen zu und finden oft in den banalsten Situationen die Grundlage für einen Sketch. Anschließend entwickeln wir die Szenen gemeinsam und feilen so lange daran, bis jede Pointe sitzt.

Welche Rolle spielt das Publikum in eurem Programm – ist es eine aktive Quelle der Inspiration?

Absolut! Die Reaktionen des Publikums sind für uns wie ein Barometer. Wenn sie laut lachen oder spontan reagieren, greifen wir das gerne auf und lassen es in den Moment einfließen. Diese Interaktionen machen jeden Auftritt einzigartig und lebendig.

Was sind die Elemente eines perfekten Heißmann & Rassau-Auftritts? Was ist die „geheime“ Zutat für euren Erfolg?

Ein perfekter Abend mit uns beinhaltet schräge Typen, verrückte Geschichten, komische Witwen, spritzige Stand-up-Elemente und musikalische Highlights. Unsere geheime Zutat? Die bleibt geheim! Aber eines sei gesagt: Wir geben immer 100 Prozent, um das Publikum zu begeistern.

Wie fühlt es sich an, mit Waltraud & Mariechen, euren berühmten Figuren, die Leute immer wieder zu begeistern?

Es ist ein tolles Gefühl! Waltraud und Mariechen sind längst nicht nur Figuren – sie sind für viele Menschen Kult. Ihre schrullige, freche Art macht sie zu echten Publikumslieblingen, und wir genießen es, sie immer wieder zum Leben zu erwecken.

Was unterscheidet „Lustbarkeiten“ von vorherigen Programmen?

„Lustbarkeiten“ ist in vielerlei Hinsicht frecher, absurder und vielleicht auch ein bisschen mutiger als alles, was wir bisher gemacht haben. Wir haben den Spaß und die Verrücktheit noch einmal auf ein neues Level gehoben – das wird man spüren.

Welche Herausforderungen seht ihr in der aktuellen Comedy- und Kabarettlandschaft und wie reagiert ihr darauf?

Die Welt verändert sich, und mit ihr auch der Humor. Doch eines haben wir in unseren 40 Jahren gelernt: Die Menschen lieben es, über sich selbst und die Absurditäten des Lebens zu lachen. Politiker kommen und gehen, aber Heißmann und Rassau bleiben! Wir bleiben uns treu und passen uns zugleich dem Zeitgeist an – diese Balance ist unsere Stärke.

Welche Wünsche habt ihr für eure weiteren Tourneen und Programme in der Zukunft?

Wir wünschen uns vor allem Gesundheit und die Energie, noch viele Jahre auf der Bühne stehen zu können. Unser Traum? Mit über Hundert Jahren immer noch auf der Bühne zu stehen und das Publikum zum Lachen zu bringen! Interview: Oliver Schneider

Heißmann & Rassau: „Lustbarkeiten“ am Samstag, 1. Februar 2025 um 19.30 Uhr im Großen Saal des CCS in Suhl. Karten gibt es in allen bekannten Vorverkaufsstellen, auch in den Zeitungs-Geschäftsstellen, zu kaufen.