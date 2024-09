Wien/München - Nach der heftigen Kritik an seinen Aussagen über Behindertensport will Comedian Luke Mockridge in der kommenden Woche mit Verspätung seine "Funny Times"-Tour starten. Der Tourauftakt sei am Mittwoch in Wien geplant, teilte Tourneeveranstalter MTS live auf Anfrage mit. Auch die übrigen Termine der Tour, die in den vergangenen Tagen noch nicht abgesagt wurden, sollen stattfinden.