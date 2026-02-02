Im März 2024 verletzte sich Emily Schumann beim alpinen Skifahren schwer im linken Knie. Am Wochenende trat die 23-jährige Biathletin von Eintracht Frankenhain erstmals wieder in einem offiziellen Wettkampf an – beim 4. Deutschlandpokal in Oberhof. In ihrem ersten Rennen, dem Massenstart am Freitag (30. Januar), geht Schumann schnell in Führung – fast so, als wäre sie nie weggewesen. Am Ende wird die Sportsoldatin aus Gehren Vierte im Damenfeld.