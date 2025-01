Liverpool - David Moyes ist neuer Trainer des FC Everton. Der 61-Jährige kehrt zwölf Jahre nach seinem Abschied zurück an die alte Wirkungsstätte im Stadion Goodison Park. Der schottische Coach übernimmt das Amt von Sean Dyche, der am Donnerstag drei Stunden vor dem Anpfiff eines Pokalspiels von den neuen Clubinhabern beurlaubt wurde. "Es ist großartig, zurück zu sein", erklärte Moyes in einer Club-Mitteilung.