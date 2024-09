Die Zeiten, als im Kulturhaus in Neuhaus am Rennweg noch nahezu jedes Wochenende eine Veranstaltung war, immer wieder eine andere Band spielte oder ein DJ auflegte, liegen schon eine gefühlte Ewigkeit zurück. Wohl genau deshalb hat sich die Veranstaltungs- und Eventagentur „Stunde Null“ überlegt, das zu ändern und zumindest einen Abend auf die Beine zu stellen, der an Vergangenes erinnert. Und so heißt es am Samstag, 14. September, „Tanzen wie früher“. „Wer Bock hat, in die guten alten Zeiten einzutauchen, der ist da genau richtig“, versprechen die Organisatoren. Nicht fehlen darf da natürlich eine Band, die auch früher schon gespielt hat. In dem Fall rocken an jenem Abend die „Rambling Stamps“ die Bühne. Im Mittelpunkt des Repertoires stehen dabei die Hits der großen Festivalbands – ob Kings of Leon, Red Hot Chilli Peppers, Linkin Park, Limp Bizkit, Guns N’ Roses oder Placebo –, aber auch Klassiker aus der Woodstock-Ära von den Rolling Stones oder Led Zeppelin sind Bestandteil der Show. Und wenn die Stamps rund um Frontmann Thomas Kob zwischen den Runden verschnaufen, wird’s nicht still werden im Kulturhaus. Dann nämlich sorgt DJ Stefan Inge für Stimmung. Er legt laut Ankündigung die besten Hits der aktuellen Charts auf. Um 21 Uhr soll’s an jenem Abend losgehen.