Comeback des Filmstars Wie Hollywood Johnny Depp eine zweite Chance gibt

Depps überzeichnetes Schauspiel als Markenzeichen

Der Trailer zeigt jedenfalls, wie stark das Studio offenbar auf die Wirkung seines Stars setzt. Das machte auch ein überraschender Auftritt im Sommer deutlich, als Depp - verkleidet als Scrooge mit Zylinder, reichlich Make-up, grauem Bart und Gehstock - auf der Comic-Con-Messe im kalifornischen San Diego erschien. Im Stil seiner Figur fragte er mit grimmiger Miene die Zuschauer etwa, ob sie denn keine Arbeit hätten. Ausschnitte des Auftritts sah man anschließend öfter in den sozialen Medien.



Doch der Werbetrommel zum Trotz bleibt eine Frage rund um den Filmstart noch offen: Wird auch das Publikum an den Kinokassen dem neuen Depp-Projekt eine zweite Chance geben? Der "Guardian" hält dem Film zugute, dass er das zu bieten scheine, was man von einer Mainstream-Rolle des Schauspielers erwarte. Depps Scrooge sei eine "übertriebene Karikatur". Auch die "Süddeutsche Zeitung" schließt ein erfolgreiches Comeback nicht aus. Dass es gelinge, sei nicht unwahrscheinlich, zumindest wenn er sich vorerst auf "zwielichtige, karikaturesk überzeichnete Figuren" konzentriere - wie Scrooge es eben sei.